Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Kepsut, Karesi, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde 'Huzur' operasyonu başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Okul servisleri de denetlendi

Trafik Timlerince, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş, gelişlerini sağlamak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, “Okul Servis Araçlarına” yönelik özel denetim faaliyeti de yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda bin 380 araç kontrol edilerek, 1 araca 427 TL idari para cezası uygulandı.