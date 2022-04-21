Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022 Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022 Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022

MSB DUYURUSU İÇİN TIKLA

ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI