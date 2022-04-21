Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2022 Mayıs askerlik sınıflandırma sonucu e-Devlet sorgulama…
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü mayıs celbi askerlik sevk ve yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu.
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
|
Yükümlü
|
Sevk Tarihleri
|
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup)
|
12 Mayıs 2022
|
Erbaş/Er (2nci Grup)
|
09 Haziran 2022
|
Erbaş/Er (3ncü Grup)
|
21 Temmuz 2022
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