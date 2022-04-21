Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında ekipler, araçları kontrol etti, sürücülerin üst aramasını yaptı.

İcadiye Mahallesi Hozat Garajında ekipler, kontrol noktasında durdukları araçların sürücülerine alkol testi de uyguladı.

Asayiş uygulamasının aralıklarla süreceği aktarıldı.