Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da asayiş uygulaması
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Araçlar denetlendi, alkol testi yapıldı.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında ekipler, araçları kontrol etti, sürücülerin üst aramasını yaptı.
İcadiye Mahallesi Hozat Garajında ekipler, kontrol noktasında durdukları araçların sürücülerine alkol testi de uyguladı.
Asayiş uygulamasının aralıklarla süreceği aktarıldı.
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