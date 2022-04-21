Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akseki'de uyuşturucu taciri yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Antalya'nın Akseki ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıhacılar Mahallesi'nde ikamet eden M.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
[Fotoğraf: AA]
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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