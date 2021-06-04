Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve jandarma asayiş görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Edremit, Erdek, Gönen, Karesi, Sındırgı, Gömeç ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanmış ve adli makamlara sevk edilenlerden 2 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak il merkezi, Edremit, Bandırma, Manyas ve Burhaniye ilçelerinde yapılan 10 ayrı çalışmada, 14 şüpheli şahıs yakalanmış, 2 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 12 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 19,60 gram metamfetamin, 965,17 gram sentetik kannabinoid bonzai, 3 gram esrar, 19 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde satışı için kullanılan dijital hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 3 bin 485 TL nakit para, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.