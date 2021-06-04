Ulualan mevkisindeki 700 metre sahil uzunluğuna sahip, 43 bin 607 metrekare alanda toplam 5 bin şezlong kapasiteli plaj, törenle halkın hizmetine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde yükselişini hızla büyüten, örnek olan, dünyada ilk beş arasına girmek için kıyasıya rekabet eden bir sektör olarak, 2019'da çok başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

2023 için Antalya'da 20 milyon, Türkiye'de 75 milyon turisti ağırlayarak, 65 milyar dolar gelir sağlamak hedeflerinin olduğunu hatırlatan Alpaslan, "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyorduk. Önünde sorun gözükmüyordu. Rakip ülkelere göre çok üstün özelliklerimiz var, arkeolojik değerlerimiz, kültürümüz, doğamız var, kopyalanması mümkün olmayan şeyler. Ancak 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen salgın bizi de etkiledi. Virüs belasıyla tüm dünya olarak mücadele ediyoruz. İnşallah aşılama çalışmalarıyla beraber bu yıl gündemimizden düşürürüz ve tekrar hedeflerimize emin adımlarla ilerleriz." diye konuştu.

Alpaslan, turizmin katma değeri yüksek, tarımdan mobilyaya kadar 52 sektörü etkilediğini bildirdi.

"Tekrar turizm hareketliliğinin olması için önemli çalışmalar yapıyoruz"

Salgınla mücadele ettiklerine değinen Alpaslan, şunları aktardı:

"Salgınla beraber Antalya ve Türkiye turizmi açısından da son derece sıkıntılı günler geçirdik. Bakanlık ve ülke olarak birebir ilgilenerek, ülkelerden uçuş trafiğinin ülkemize sağlanması ve tekrar turizm hareketliliğinin olması için önemli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu ay tamamlanmadan başta Rusya olmak üzere uçuş trafikleri açılarak, tekrar turizmde beklediğimiz bereketli günlere ulaşmayı umut ediyoruz, buna yönelik işaretler var. Bakanlık olarak turizmin bu kadar geliştiği bir süreçte başta bölge insanları olmak üzere Türkiye'ye tatile gelen insanların da rahatça denize girmeleri, tatilden faydalanmalarını sağlamak için ücretsiz halk plajlarını hizmete sunuyoruz."

Turizmde çevreye de önem verdiklerini belirten Alpaslan, doğal yaşamı koruyan, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun tesis kazandırdıklarını, beş yıldızlı tesis ayarında hizmet sağlandığını anlattı.

"Tesis kurulmadan deniz kaplumbağalarının korunması için iş birliği yapıldı"

Ekolojik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat da tesis kurulmadan deniz kaplumbağalarının korunması için iş birliği yapıldığını kaydetti.

Şezlong ve şemsiyelerin çevreyi ve canlıları koruyacak şekilde kurulduğunu aktaran Canbolat, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız caretta caretta başta olmak üzere deniz canlılarını, çevreyi korumak, destek sunmak için önemli bir çalışma yaptı. Yerel yönetimler, üniversite, devlet ve dernek olarak ortak çalışma adına önemli bir adım oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alpaslan'a açılışı yapılan tesisisin "mavi bayrağı" teslim edildi. Alpaslan, Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri plajın açılışını gerçekleştirdi, alanı gezdi.