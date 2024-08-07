Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.08.2024 12:13

Balıkesir'de hakkında 88 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yakalandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde girdiği evde ziynet eşyasını çalan hırsız, güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası polislerce yakalandı.

Balıkesir'de hakkında 88 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yakalandı

Susurluk ilçesinde yaşayan Cemile ve Erol Aslan çiftinin evde olmadıkları zaman Yenimahalle, Fethi Bey Sokak’taki dairelerine hırsız girdi.

Hırsız evde bulunan 77 bin TL tutarındaki para ile 5 tek taş yüzük, 4 altın yüzük, 2 altın boyun zinciri, 2 künye, 10 çeyrek altın, 1 adet ikisi bir arada çeyrek altın, 2 küpe ve 1 bileziği çalarak evden ayrıldı.

Aslan çiftinin ihbarı sonrası ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemenin ardından zanlının Gülcan G. olduğu tespit edildi.

88 ayrı suçtan suç kaydı bulunan Gülcan G. polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
İhracatçılara 5 milyar liralık ilave destek geliyor
13:59
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
13:47
Motoru arızalanan balıkçı teknesinin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
13:29
Diyarbakır'da 81 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
13:31
Dışişleri: Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeyi sürdürecek
13:26
7 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 129,5 milyonu geçti
Adana'da göle düşen helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor
Adana'da göle düşen helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da 90 asırlık keşif
İstanbul'da 90 asırlık keşif
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ