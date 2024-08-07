Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.08.2024 12:10

Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Ö.B.K, (21) idaresindeki otomobil, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde refüj ve elektrik direğine çarptı.

Kazada, otomobil sürücü ile otomobildeki E.Ö.S, (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Emirdağ ve Sandıklı ilçelerindeki meydana gelen trafik kazalarında ise yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Burdur'da Salda Gölü çevresinde kızıl geyik yavrusu görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
İhracatçılara 5 milyar liralık ilave destek geliyor
13:59
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
13:47
Motoru arızalanan balıkçı teknesinin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
13:29
Diyarbakır'da 81 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
13:31
Dışişleri: Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeyi sürdürecek
13:26
7 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 129,5 milyonu geçti
Adana'da göle düşen helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor
Adana'da göle düşen helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da 90 asırlık keşif
İstanbul'da 90 asırlık keşif
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ