Balıkesir'de fırtına denizi taşırdı

Burhaniye Belediyesi ekipleri, dün gece saatlerinde başlayarak ilçe genelinde etkili olan ve ara ara şiddetini arttıran fırtınanın etkisiyle taşan denizin meydana getirdiği su baskınları sonucu zarar gören yerlerde çalışma başlattı.

İskele sahilinde denize yakın işyerleri zarar gördü. Belediye ekipleri yaşanan afet karşısında çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız sürdürdü.

Burhaniye belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye, Edremit ve Ayvalık aynı durumda. Biz de, Burhaniye Belediyesi olarak vatandaşlarımıza, işyeri sahiplerine elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dün akşamdan beri, dün geceden beri ekiplerimiz sahada. Anında, işlerini kolaylaştırmak için elimizden geldiği gayreti gösteriyoruz. Can kaybı yok. Can kaybı olmadığına seviniyoruz. Elimizden geldiği kadar en kısa zamanda bozulan yolları ve vatandaşlarımızın zararlarını ziyanlarını gidermeye gayret göstereceğiz" dedi.