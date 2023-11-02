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Güncel
AA 02.11.2023 11:11

Balıkesir'de donörden canlıya 'eklem yüzeyi' nakli

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde donörden canlıya "eklem yüzeyi nakli" gerçekleştirildi.

Balıkesir'de donörden canlıya 'eklem yüzeyi' nakli
[Fotograf: AA]

Rektörlükten yapılan açıklamada, ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Atik'in görüşlerine de yer verildi.

Atik, lenf kanseri olan 21 yaşındaki hastanın tedavi görerek sağlığına kavuştuğunu ancak ilerleyen zamanlarda aldığı tedavilerin yan etkisi olarak ayak bileği kemiğinde çürüme meydana geldiği açıklandı.

Hastanın eklem yüzeyinin bozulduğu ve hastanın yürümekte zorladığını aktaran Atik, "Büyük bir lezyonu olan hastamıza büyük lezyonlarda uygulanan en iyi tedavi yöntemi olan ve nadir olarak yapılan bir ameliyatla kadavra donörden kemik ve kıkırdak doku nakli gerçekleştirdik" sözlerini kullandı.

Atik, Türkiye'de kemik ve kıkırdak bankası olmadığını, yurt dışından bir donör bulmak için çalışmalar yaptıklarını ve yurt dışından kemik bulunduğunda ivedi bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Doç. Dr. Aziz Atik, başarılı bir eklem düzeyi elde ettiklerini ve ameliyatla genç bir insanın topallamadan, ağrısız yürümesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.
 

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