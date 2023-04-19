Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.04.2023 17:25

Balıkesir’de depremzedelere yönelik psikososyal destek çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Balıkesir’e gelen depremzedeler için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce başlatılan psikososyal destek çalışmaları sürüyor.

Balıkesir’de depremzedelere yönelik psikososyal destek çalışmaları sürüyor

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Müdürlük bünyesindeki 120 psikososyal destek ekibi özellikle çocuk, engelli ve yaşlı gibi toplumdaki dezavantajlı afetzedelerin yaşadıkları travmayı anlamlandırmaları ile toparlanmalarını desteklemek amacıyla çalışmalarına başladı.

Alanında uzman 52 psikososyal destek ekibi ise deprem bölgesinden Balıkesir’e gelen afetzedeleri depremin etkisinden çıkarmak ve yaşanan travmadan kısmen uzaklaştırmak için 25 bine yakın birebir görüşme yaptı.

Öte yandan, depremden etkilenen vatandaşların psikolojik ve sosyal olarak güçlenmelerine yönelik faaliyet ve hizmetler, afetin yaraları sarılana kadar devam edeceği duyuruldu.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
AB "orman tahribatına neden olan" ürünleri yasaklayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Valilikten Ayasofya-i Kebir Camii için 'bayram hazırlığı' açıklaması
17:28
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti
17:21
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı birlikleri denetledi
17:20
İran ikinci el otomobil ithalatına hazırlanıyor
17:17
Endonezya'da Semeru Yanardağı kül püskürtmeye başladı
17:03
"Ceset" ihbarına geldiler, "cansız manken" buldular
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
FOTO FOKUS
Acısını yüreğine gömdü, kendini depremzede çocuklara adadı
Acısını yüreğine gömdü, kendini depremzede çocuklara adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ