Balıkesir’de depremzedelere yönelik psikososyal destek çalışmaları sürüyor

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Müdürlük bünyesindeki 120 psikososyal destek ekibi özellikle çocuk, engelli ve yaşlı gibi toplumdaki dezavantajlı afetzedelerin yaşadıkları travmayı anlamlandırmaları ile toparlanmalarını desteklemek amacıyla çalışmalarına başladı.

Alanında uzman 52 psikososyal destek ekibi ise deprem bölgesinden Balıkesir’e gelen afetzedeleri depremin etkisinden çıkarmak ve yaşanan travmadan kısmen uzaklaştırmak için 25 bine yakın birebir görüşme yaptı.

Öte yandan, depremden etkilenen vatandaşların psikolojik ve sosyal olarak güçlenmelerine yönelik faaliyet ve hizmetler, afetin yaraları sarılana kadar devam edeceği duyuruldu.