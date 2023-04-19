Rapor: Fransa'da yabancılara yönelik hak ihlallerinde büyük artış yaşandı

Fransa Ombudsmanlığı, 2019-2022 yılları arasında yabancıların temel haklarına ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, en çok ihlal yabancıların valiliklerdeki oturum başvuru ve yenileme hizmetlerine erişiminde tespit edildi.

Oturum işlemlerine yönelik randevular 2019'dan bu yana sadece İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden alınabiliyor. Ancak randevuların dolması nedeniyle hiçbir şekilde yeni işlem yapılamıyor.

Fransa Ombudsmanına bu ihlallere ilişkin 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 125 bin şikayet başvurusu yapıldı.

Ombudsmana yapılan şikayet başvuruları arasında yabancılara yönelik hak ihlalleri dosyaları ilk sırada yer alıyor.

2019-2022 yılları arasında yabancıların haklarına erişimde tespit edilen ihlaller 6 bin 540'tan 21 bin 666'ya çıkarak yüzde 231 artış gösterdi.

Başkent Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde bu oran yüzde 450'lere kadar çıktı.

Ombudsmanlık, Fransa'ya yasal prosedürler kapsamında ayak basan çok sayıda yabancının ilk oturum başvurusunda bulunmak için randevu hizmetlerine hiçbir şekilde erişim sağlayamadığını tespit etti.

Fransa Ombudsmanı Claire Hedon bu durumu endişe verici bularak ihlallerin idari sistemin bozulmasına ve birçok kişinin düzensiz göçmen durumuna düşmesine yol açtığı uyarısında bulundu.

Ombudsmanlık raporuna göre, 2019 Aralık'ta oturum hizmetleri için randevuların sadece çevrimiçi olarak yapılmaya başlanmasıyla yaşanan ihlaller ikiye katlandı.

Oturum izinlerinin yenilenmesi için randevuların tek seçenek üzerinden yürütülmesi, ülkedeki yabancıların ve göçmen işçilerin işlemlerini zorlaştırdı.

Oturum hizmetleri için randevu işlemlerinin elektronik ortama kaydırılmasıyla ihlallerin artması, başta Senato gibi resmi devlet organlarının yanı sıra çok sayıda insan hakları derneği tarafından eleştiriliyor.

Birçok kuruluş konuyu Danıştaya taşırken mahkeme Haziran 2022'de verdiği kararla yaşanan mağduriyet konusunda devleti daha ikame çözümler bulma ve somut adımlar atma konusunda uyardı.

Ancak valiliklerin elektronik olarak hizmet verme ısrarı, ihlallerin artmasına yol açtı.