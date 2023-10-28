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Güncel
AA 28.10.2023 16:38

Balıkesir'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor

Balıkesir'in Erdek ve Gönen ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Balıkesir'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor

Erdek ilçesinde 100. yıl anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Cumhuriyet'in 100. yılında "Türkiye Yüzyılı"nı inşa edecek gençlerle fidan diktiklerini söyledi.

Programa, Erdek Belediye Başkan Vekili Recep Eren, kurum müdürleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gönen ilçesinde de Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi'nde görev yapan görsel sanatlar öğretmenleri ile öğrenciler, 100. yıl koreografisi oluşturdu.

Gönen Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi Müdürü Saadet Mercan, öğrencilerin Cumhuriyet'in 100. yılını farklı şekilde kutlamak istediğini belirterek, "Öğrencilerimiz birkaç günlük çalışmanın ardından bu görsel şöleni ortaya çıkardı. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

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