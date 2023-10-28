Bafra'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Kaymakamlığının organizasyonunda Bafra Anadolu Lisesi önünde toplanan Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı ile ilçe protokolü, Cumhuriyet Yürüyüşü yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ise Kaymakam Cevdet Ertürkmen ile Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Daha sonra spor ve müzik gösterileri sunuldu, belediye tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, daha sonra Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde açılan 100. Yıl Cumhuriyet Resim Sergisi'ni gezdi.