Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf:AA]
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Yıldız ve Bozen mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, bir helikopter, iki ilk müdahale aracı, 9 arazöz, iki su ikmal aracı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında 3 dekarlık kızılçam ormanında zarar oluştu.
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını
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