İlçeye bağlı Yıldız ve Bozen mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, bir helikopter, iki ilk müdahale aracı, 9 arazöz, iki su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında 3 dekarlık kızılçam ormanında zarar oluştu.