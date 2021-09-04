Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurup narkotik köpekle arama yaptı.
Polis, kamyonetteki plastik kasalardaki poşette 958 gram esrar buldu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu Narkotik
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