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Güncel
AA 19.03.2024 14:58

Balıkesir'de bir kişiyi darbeden 4 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'de bir kişiyi darbeden 4 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta, Edremit Devlet Hastanesinde görevli müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bazı kişiler tarafından darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İ.E, O.T, S.T. ve T.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutukladı.

Darp anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, Muhammet A'nın darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde Muhammet A'nın sokakta yürüdüğü esnada 3 kişi tarafından darbedildikten sonra yere düştüğü yer alıyor.

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