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Güncel
AA 28.10.2024 15:59

Balıkesir’de bir haftada 143 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçısı yakalandı

Balıkesir’de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 143 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir’de bir haftada 143 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçısı yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde, 21-27 Ekim 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Karesi, Gömeç ve Edremit ilçelerinde toplam 10 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 117 Afganistan, 10 Özbekistan, 9 Suriye, 5 Irak, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 143 düzensiz göçmen yakaladı.

Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

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