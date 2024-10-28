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Güncel
AA 28.10.2024 15:46

Denizli merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

Denizli merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 30 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Denizli merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kent merkezi ile Aydın ve Ağrı'da belirlenen 30 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 556 gram sentetik uyuşturucu, 863 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı cezaevine gönderildi, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.​​​​​​​

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