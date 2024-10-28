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Güncel
AA 28.10.2024 14:47

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 3 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 16 yıl 3 ay hapis ve 32 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 3 ay hapis

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın 6 Temmuz 2023'te Şakirpaşa Mahallesi'ndeki ikametine gelen kişiye kitabın arasına gizlediği 61,24 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

A.B'nin benzer suçlardan kaydının olduğunu ifade eden savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini istedi.

Sanık ise savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 3 ay hapis ve 32 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı A.B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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