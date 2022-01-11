Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Gömeç, Marmara ve Susurluk İlçelerinde çalışma başlattı.

Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 34 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 12 şüpheli yakalanırken 2 kişi tutuklandı.

Öte yandan Ayvalık, Balya, Bigadiç, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalanırken, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 26 şüpheli gözaltına alırken, 722 gram uyuşturucu madde, 33 adet uyuşturucu hap, 27 litre içki, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 23 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Balıkesir'de düzenlenen 3 ayrı asayiş operasyonunda toplam da 72 kişi gözaltına alınırken 2 kişi tutuklandı.