Balıkesir'de asayiş operasyonu
Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 3 ayrı asayiş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 72 kişiden 2'si tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Gömeç, Marmara ve Susurluk İlçelerinde çalışma başlattı.
Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 34 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 12 şüpheli yakalanırken 2 kişi tutuklandı.
Öte yandan Ayvalık, Balya, Bigadiç, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalanırken, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 26 şüpheli gözaltına alırken, 722 gram uyuşturucu madde, 33 adet uyuşturucu hap, 27 litre içki, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 23 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Balıkesir'de düzenlenen 3 ayrı asayiş operasyonunda toplam da 72 kişi gözaltına alınırken 2 kişi tutuklandı.
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