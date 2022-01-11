Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te aranan FETÖ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan D.P'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Saklandığı adreste ekiplerce yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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