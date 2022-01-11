Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan D.P'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Saklandığı adreste ekiplerce yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.