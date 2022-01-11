Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 27 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Siirt'te hakkında, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 27 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 27 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce kent merkezinde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Siirt
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