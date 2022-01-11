Manisa'nın Gördes ilçesinde Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu Gördes İlçe Emniyet Amirliği ile yürütülen ortak operasyonda içerisinde uyuşturucu madde bulundurulduğu değerlendiren bir araç durduruldu.

Araç içerisinde bulunan A.A.A., A.S.D. ve A.G.B. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 60 gram uyuşturu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan A.A.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 40 adet çeşitli dönemlere ait tarihi nitelikte sikke, 6 adet tarihi değeri olan obje, 1 adet tarihi değeri olan tabanca fişeği, 70 gram uyuşturucu madde, 3 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi , 60 gram gübre ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A.A., A.S.D. ve A.G.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.