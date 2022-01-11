Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, il genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Liderliğini S.S.'nin yaptığı suç örgütünün, Çankaya'nın Filistin Caddesi civarında faaliyet gösteren bazı eğlence mekanlarını veya bu mekanların vale ve koruma hizmetlerini zorla almaya çalıştığı belirlendi.

Yanlarına çektikleri yüksek kazancı olan esnafı, sahibi oldukları eğlence merkezlerinde ağırladıkları belirlenen suç örgütü üyelerinin, illegal ortaklık karşılığında mağdurlardan nakit para, araç, tapu, menkul veya gayrimenkul aldıkları, hakkını isteyenleri ise silahlı kişilerle korkuttukları, ailelerini tehdit ettikleri tespit edildi.

Ele geçirmeye çalıştıkları eğlence mekanlarında silahlı eylem gerçekleştirdikleri veya dükkanları kurşunladıkları ortaya çıkan suç örgütü üyelerinin, eğlence merkezlerinin işletmesini ya da buraların vale veya güvenlik hizmetlerini almayı istedikleri belirlendi.

Polis yeleği ve arması ele geçirildi

Suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 11 zanlı yakalandı. 3 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, değişik marka ve ebatlarda binin üzerinde fişek, uyuşturucu madde, polis üniformasında kullanılan arma, polis yeleği, biber gazı ve çok sayıda çek, senet ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.