Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma, çabukluk ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana milli takım kampında bulunan Kouassi ile sakatlıkları süren Djaniny, Trondsen ve Serkan Asan'ın katılmadıkları bildirildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.