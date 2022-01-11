Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan H.R.B'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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