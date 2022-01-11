Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobiliyle duvara çarpan alkollü sürücü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobiliyle duvara çarpan alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı.
B.Ü. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçe girişinde önce kaldırıma, ardından duvara çarptı.
Yaralanan sürücü ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün 1,64 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Etiketler: Karabük Trafik Trafik Kazası
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