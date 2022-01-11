Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
333 yıl cezası vardı, yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da, dolandırıcılık suçlarından hakkında 333 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 49 yaşındaki firari hükümlü Halil İbrahim G'nin Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Halil İbrahim G'yi gözaltına aldı. Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Halil İbrahim G. hakkında, çeşitli illerde "fatura ödeme merkezi" adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 308 suç duyurusunun olduğu, yapılan yargılamalarda aldığı 333 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Kütahya
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