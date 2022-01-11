Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 49 yaşındaki firari hükümlü Halil İbrahim G'nin Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Halil İbrahim G'yi gözaltına aldı. Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Halil İbrahim G. hakkında, çeşitli illerde "fatura ödeme merkezi" adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 308 suç duyurusunun olduğu, yapılan yargılamalarda aldığı 333 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.