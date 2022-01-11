Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Omicron varyantı nedeniyle kentteki COVID-19 vakalarının 4 kat arttığına dikkat çekerek, tedbirlere uyulması ve aşı olunması çağrısında bulundu.

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli. pic.twitter.com/C8j7dVi7eX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19'la mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vatandaşları, hızla yayılan Omicron varyantına karşı uyaran Vali Yavuz, "Değerli Kocaelili kardeşlerim, Omicron varyantı nedeniyle ilimizdeki vaka sayıları 4 kat dolayında arttı. Lütfen maske kullanalım. Eksik aşı dozlarımızı tamamlayalım. Sizleri seviyor ve sizin sağlığınız için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.