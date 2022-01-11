Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Öğretmenevi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre kentte vaka oranının 100 binde 138,83 olarak gerçekleştiğini, bir önceki hafta bu rakamın 100 binde 151 olduğunu söyledi.

25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/qjRgjiHuAJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022

Vatandaşlardan salgınla mücadele tedbirlerini uygulamaya devam etmelerini isteyen Çiftçi, "2020 ve 2021 yıllarında ülkemizi, milletimizi, tüm dünyayı derinden etkileyen malum salgın sürecini yaşadık. Salgın hala Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bugüne kadar ilimizde 1522 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, lütfen dikkatli olalım. Kurallarda herhangi değişiklik yok, maske ve fiziki mesafeye, temizliğe dikkat edelim. Tehlike henüz geçmiş değil. Sağlık teşkilatımız sürecin başından bugüne kadar mücadeleyi gayet güzel yürüttü. Onları, kendimizi, devletimizi, milletimizi düşünerek tedbirler konusunda daha dikkatli ve hassas davranalım." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelede en etkili silahın aşı olduğuna dikkat çeken Çiftçi, kentte 18 yaş üstü iki doz aşı olan kişilerin oranının yüzde 83,7., 12 yaş üstünün ise yüzde 79,96 olduğunu belirtti.

Şu ana kadar 7 Omicron vakası tespit edildi

Kentte şu ana kadar Omicron varyantının 7 kişide görüldüğünü söyleyen Çiftçi, vatandaşlara maske ve mesafe kurallarının ihlal edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Programda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Talip Yılmaz ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Albay Mustafa Tetik de kentteki asayiş olaylarına karşı yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Programa Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ile Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci de katıldı.

