Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Büyükçekmece'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
D-100 karayolu Güzelce mevkisi Ankara istikametinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet orta refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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