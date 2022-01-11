Hatay’da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından 5 yıl önce kurulmuş atölyede temizlik malzemesi üretiliyor. Üretilen temizlik malzemeleri Hatay'ın yanı sıra farklı kentlerdeki okullara ve kamu kurumlarına satılıyor.

Haftanın 5 günü 8 öğretmen ve 70 öğrenciyle adeta fabrika gibi çalışan okulun atölyelerinde yüzey temizleyiciden sabuna, kolonyadan dezenfektana kadar çok çeşitli hijyen malzemeleri üretiliyor.

Yaklaşık 5 yıldır hijyen malzemesi üretimini aralıksız sürdürdüklerini aktaran Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, son iki yılda kapasitelerini Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle iki katına çıkardıklarını belirtti.

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Geçen yıl 1050 ton hijyen malzemesi üretimi yapan öğrenciler aylık 1000 lira civarında kazanç elde ediyor.

23 çeşit üründen 5 milyon 101 bin lira ciro elde ettiler

Atölyelerde yaptıkları ürünleri başta Hatay olmak üzere Kilis, Niğde ve Nevşehir'e gönderdiklerini ifade eden Çalışkan, “Benli” markalı ürünlerin Türkiye'de 2 bin okulda kullanıldığını söyledi. “Benli” markasıyla üretilen 23 çeşit hijyen malzemesinin satışından geçen yıl 5 milyon 101 bin lira ciro elde ettiklerini anlatan Çalışkan, bu yıl hedeflerinin ihracat olduğunu belirtti.

Çalışkan, “Bu yıl 10 milyon lira ciro hedefliyoruz. Şu anda Kuveyt, Tunus gibi ülkelerden ürünlerimize talep var. Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Hem öğreniyor hem de tecrübe kazanıyoruz”

Öğrenciler ise 2 yıldır aldıkları teorik ve pratik eğitimlerle kendi başlarına üretim yapabilecek duruma geldiklerini söylüyor.

Öte yandan burada hem öğrenip hem de aile ekonomisine katkıda bulunma şansına sahip olduklarını söyleyen öğrenciler, hem mesleğin inceliklerini öğrendiklerini hem de ilerideki kariyer hedefleri için birçok olanak sağlandığını belirtti.

