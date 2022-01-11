Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Hatay’ın Antakya ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 AOH 67 plakalı minibüs, Antakya- Altınözü karayolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza sonucu devrilen minibüste, sürücü ile birlikte araçta bulunan Güldane S. ve Mehmet S. yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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