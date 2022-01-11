Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 13:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Marmaris’te sağanak sonucu derenin istinat duvarı yıkıldı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışla, ilçe merkezinden geçen derenin istinat duvarının yıkılması sonucu cadde sular altında kaldı.
Muğla'da Marmaris'in İçmeler Mahallesi, Atatürk Caddesi mevki'inde bulunan derenin sağanak yağışlarla birlikte debisi arttı. Artan debi ile birlikte derenin istinat duvarı yıkılırken, yağmur suları caddeye aktı.
Trafik ekipleri caddeyi araç girişine kapatırken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için derenin taştığı bölgede çalışmalarına devam ediyor.
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