Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te koyun çalan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki koyunu çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.
Yeni Mahalledeki evinin ahırında bulunan iki koyunun kaybolduğunu fark eden Mehmet E. durumu polis ekiplerine bildirdi.
Konuyla ilgili çalışma yapan ekipler, koyunları O.B'nin evinin avlusunda olduğunu tespit etti.
Koyunlar sahibine teslim edilirken, O.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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