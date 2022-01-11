Yeni Mahalledeki evinin ahırında bulunan iki koyunun kaybolduğunu fark eden Mehmet E. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili çalışma yapan ekipler, koyunları O.B'nin evinin avlusunda olduğunu tespit etti.

Koyunlar sahibine teslim edilirken, O.B. hakkında adli işlem başlatıldı.