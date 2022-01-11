DKMP ekipleri, Nurdağı ilçe sınırlarında yer alan Kalecik Devlet Avlağına, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için 300 kilogram yonca, 100 kilogram fabrika yemi, 100 kilogram pazar artığı sebze olmak üzere toplamda 500 kilogram doğaya yem bırakıldı.

Doğaya yem bırakma çalışmalarına DKMP Şube Müdürü Mustafa Gözel de katıldı.