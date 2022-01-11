Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri ilçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin operasyon yaptığı iş yerinde, 350 gram esrar ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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