Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisi edinilen şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

Şüphelilerin "zula" adresi olarak kullandığı tespit edilen Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki adreste yapılan aramada 13 bin 328 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili E.A. ve A.M, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde, S.T, R.C, E.U. ve M.K. ise Mimar Sinan Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.