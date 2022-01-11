Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 12:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak-Ankara yolunda, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve 11 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Zonguldak-Ankara yolunda meydana geldi. Ankara'dan aldığı yolcuları Zonguldak'a götüren Hüseyin Erzurumlu yönetimindeki minibüs, Himmetoğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede Hüseyin Erzurumlu'nun kalp krizi geçirdiğini belirlendi.
Sürücü ve kazada yaralanan 11 yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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