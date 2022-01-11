Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 2 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
[Fotoğraf: DHA ARŞİV]
Siirt'te yeni doğan hasta bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Siirt İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gün önce dünyaya gelen Z.Ö'ye "kloakal ekstrofi" ve "anorektal malformasyon" tanısı konuldu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan görüşmeler sonucu Z.Ö'nün sevki uygun görüldü.
Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Etiketler: Siirt
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