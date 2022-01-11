Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de yol uygulamasında 34 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentteki 33 noktada gerçekleştirilen yol uygulamasında 34 kişi gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, 589 personelin 33 noktada eş zamanlı yaptığı uygulamada, 5 bin 698 kişi ve 3 bin 225 araç sorgulandı, 36 okul servisi kontrol edildi.
Uygulamada, 2 araçta yapılan aramada, 65 gram toz esrar ele geçirildi.
Çalışma kapsamında toplam 34 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Bingöl Jandarma Genel Komutanlığı Denetim Trafik
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