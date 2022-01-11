Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesince oluşturulan özel ekiplerin uzun süren saha çalışmaları neticesinde bahis oynatan bir derneğin de bulunduğu 11 adrese 100 personelin katılımıyla eş zamanlı "Banko-2" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 14 hard disk, 9 cep telefonu, bir miktar esrar, elektrik akımını kesme ve bilgisayarları kapatmada kullanılan 2 kumanda, suçtan elde edildiği düşünülen 6 bin 435 lira para ile çok sayıda bahis kuponu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Etiketler: Diyarbakır
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