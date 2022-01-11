Konya Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Kapalı Cezaevi ile Saadetler Mahallesi arasında bulunan 250 bin metrekarelik alana yapılması planlanan TOKİ konutlarının projesinin tamamlandığını belirtti.

Tutal, Ankara'da TOKİ konutları yapım ihalesi çalışmaları konusunda bir dizi ziyarette bulundu.

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile görüştüğünü aktaran Tutal, bin konutun yer alabileceği alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile ilk etapta 250-300 konut yapılacağını söyledi.