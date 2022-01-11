Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 12:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da "yasa dışı bahis" operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekiple, 11 adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Diyarbakır Emniyeti tarafından yasadışı bahis oynandığı tespit edilen adrese 100 personelle BANKO-2 operasyonu düzenledi.
Aramada, 14 adet Harddisk, 9 adet cep telefonu, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, elektrik akımını kesme ve bilgisayarları kapatmada kullanılan 2 adet kumanda, suçtan elde edildiği düşünülen 6 bin TL para ve çok sayıda bahis kuponu ele geçirildi.
Operasyon sonucu yakalanan 18 şüpheliden 15’i gözaltına alınırken, 13'ü mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli ise mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bahis Diyarbakır Narkotik
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