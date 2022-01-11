Diyarbakır Emniyeti tarafından yasadışı bahis oynandığı tespit edilen adrese 100 personelle BANKO-2 operasyonu düzenledi.

Aramada, 14 adet Harddisk, 9 adet cep telefonu, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, elektrik akımını kesme ve bilgisayarları kapatmada kullanılan 2 adet kumanda, suçtan elde edildiği düşünülen 6 bin TL para ve çok sayıda bahis kuponu ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan 18 şüpheliden 15’i gözaltına alınırken, 13'ü mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli ise mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.