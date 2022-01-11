Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gemlik'te silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf:AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Balıkpazarı Mahallesi'nde Mustafa V'nin av tüfeğiyle bacağından vurularak yaralanmasına ilişkin çalışma yürütüldü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hürriyet Caddesi'nde bir takside yakalanan zanlı Hakan E'nin yanında olayda kullanıldığı belirtilen tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Hakan E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bursa
Son Haberler
- 13:25
- 13:20
- 13:30
- 13:21
- 13:09
Sıradaki Haber
Ankara'da geçen hafta raporu: Kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz