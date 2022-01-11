Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 6 ay 7 gün ile 9 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç, M.O, Z.A, C.T, S.Ş, A.Y. ve T.Z. yakalandı.

H.Ç'nin 23'ü hırsızlık olmak üzere toplam 31 suç kaydı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası, silahla tehdit suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'nun da 49 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli de yakalandı.