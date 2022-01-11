Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de karaca avlayan kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaçak olarak karaca avlayan kişiye 12 bin 683 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca bir kişinin, yasak türler arasında bulunan karaca avladığı görüntülerin ele geçirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Ekipler, kimliğini belirledikleri kişiye 12 bin 683 lira ceza verdi.
Etiketler: Düzce Doğal Yaşam Jandarma Genel Komutanlığı
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