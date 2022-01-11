İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ile genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramada, 14 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 57'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.