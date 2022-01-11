Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 57 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da son bir haftada polis ekiplerince il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 134 şüpheliden 57'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ile genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramada, 14 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 57'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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