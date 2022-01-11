Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Turşu bidonunda uyuşturucu
[Fotoğraf: Arşiv]
Aydın'ın Efeler ilçesinde turşu bidonuna saklanmış 11 kilo sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi.
Yapılan aramada, içinde turşu çeşitleri bulunduğu görülen iki şeffaf bidonun içinde sıvı halde uyuşturucu madde bulundu.
Suya göre daha yoğun olan uyuşturucu maddenin toplam 11 kilogram olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan F.H.G, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Aydın Narkotik Uyuşturucu
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